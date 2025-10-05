أفشة: جاهز للمشاركة في كأس العرب.. وتعاهدنا على إسعاد جماهير الأهلي

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 12:59

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - إنبي

شدد محمد مجدي"أفشة" لاعب النادي الأهلي على استعداده للتواجد ببطولة كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان.

وشارك أفشة في فوز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال أفشة عبر المركز الإعلامي للنادي: "تعافيت من الإصابة التي تعرضت لها وأبحت في حالة بدنية جيدة وأحرص حاليا على التركيز في التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية للمدرب".

وتابع "لاعبو الأهلي تعاهدوا على إسعاد الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات سريعا وهو ما تحقق خلال أربع مباريات".

وأضاف "الدوري هذا الموسم صعب والمنافسة قوية بين الفرق والمشوار لا يزال طويلا ويتطلب تركيزها وجهدا كبيرا من اللاعبين حتى النهاية من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير".

وأتم "جاهز للمشاركة في البطولة العربية تحت قيادة حلمي طولان وأتمنى تحقيق اللقب والاستفادة من المشاركة".

ويتواجد أفشة بقائمة منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب.

