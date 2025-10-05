الأهلي يمنح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام

منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس، لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام.

ويأتي ذلك بعد تغلب الأهلي على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي منح الجهاز الفني للاعبين راحة لمدة 3 أيام.

وتنطلق فترة التوقف الدولي غدا الإثنين الموافق 6 أكتوبر وحتى يوم 14 من الشهر نفسه.

وحقق الأهلي فوزا بنتيجة 4-2 على كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل للأهلي كل من أحمد نبيل "كوكا" وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف بنشرقي فيما سجل للكهرباء كل من محمد أوناجم وعصام الفيومي.

ويعد ذلك اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع الفريقان في الدوري المصري بعدما صعود الكهرباء لأول مرة في تاريخه للمسابقة.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 18 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المصري والزمالك الأول والثاني في الترتيب بفارق الأهداف.

فيما ظل الكهرباء في المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد بيراميدز.

