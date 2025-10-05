كرة سلة - قرار من الاتحاد بتأجيل المباريات المتعارضة مع انتخابات الأندية

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، قرارا جديدا بشأن انتخابات الأندية التي تجري خلال الفترة الحالية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، مراعاةً لظروف الجمعيات العمومية للأندية وحرصًا على دعم حضور ومشاركة أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية المختلفة، تأجيل أي مباراة تتعارض مواعيدها مع مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للأندية التي تتضمن بند الانتخابات.

وفي حالة وجود تعارض في المواعيد، سيتم تأجيل المباراة إلى اليوم التالي، حرصاً من مجلس إدارة اتحاد السلة على دعم المشاركة في الانتخابات في جميع الأندية.

الجدير بالذكر أن دوري المرتبط لكرة السلة، قد انطلق يوم الخميس الماضي في منافسات السيدات، على أن ينطلق دوري المرتبط للرجال الإثنين المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، موعد قرعة بطولتي كأس مصر للرجال والسيدات للموسم الجديد 2025-2026.

وحدد اتحاد السلة يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة البطولتين في قاعة المؤتمرات بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

إذ تقام قرعة السيدات في تمام الواحدة ظهرًا، بينما تنطلق قرعة الرجال في الثانية ظهرًا.

ويحمل الاتحاد السكندري لقب كأس مصر للرجال بعد فوزه على الأهلي، بينما يحمل الأهلي لقب السيدات على حساب سبورتنج.