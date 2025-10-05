سبورت: أراوخو رفض عروض ليفربول وتشيلسي ويوفنتوس في الصيف
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 11:52
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة سبورت أن رونالد أراوخو مدافع برشلونة رفض 4 عروض الصيف الماضي.
وأوضح التقرير أن العروض الأربعة كانت من ليفربول وتشيلسي وتوتنام ويوفنتوس.
وذكر التقرير أن أراوخو أوضح لممثليه أنه يريد النجاح في برشلونة والبقاء حتى نهاية عقده.
في الشتاء الماضي، أعلن نادي برشلونة تجديد عقد مدافعه رونالد أراوخو لمدة 5 سنوات ونصف.
وبذلك يستمر عقد المدافع الأوروجواياني البالغ من العمر 26 عاما حتى صيف 2031.
وكان أراوخو قد اقترب من الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية والانتقال إلى يوفنتوس.
وبدأ أراوخو مسيرته مع نادي رينتيستاس الأوروجواياني، ومنه انتقل إلى بوستون ريفر في 2017.
وفي صيف 2018، انتقل أراوخو إلى برشلونة ومثل فريقه الثاني حتى عام 2020.
