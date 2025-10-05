فيلادلفيا يتوج بدرع المشجعين ضمن منافسات الدوري الأمريكي
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 11:51
كتب : إسلام أحمد
حسم نادي فيلادلفيا لقب درع المشجعين ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وتغلب فيلادلفيا على فريق نيويورك سيتي بهدف دون مقابل في الجولة قبل الختامية من الدوري الأمريكي.
ما هو درع المشجعين؟
يُمنح درع المشجعين للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.
ويحصل حامل درع المشجعين على فرصة التأهل القاري لـ كأس أبطال كونكاكاف (تعادل دوري أبطال إفريقيا في أمريكا الشمالية).
وكان فريق إنتر ميامي قد توج بلقب درع المشجعين عام 2024.
ورفع فيلادلفيا رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة وابتعد بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.
ويختتم فيلادلفيا مبارياته أمام تشارلوت يوم 19 أكتوبر المقبل.
ويتأهل أول 9 فرق مباشرة إلى الملحق للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.
