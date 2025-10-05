سعيد النحاس محللا للأداء في مولودية الجزائر

أعلن نادي مولودية الجزائر تعيين سعيد النحاس كمحلل أداء للفريق.

وسيتواجد النحاس في الجهاز الفني للمولودية والذي يقوده رولاني موكوينا مدرب الفريق.

وسبق للنحاس التواجد بالجهاز الفني للنادي الأهلي لمدة موسمين تحت قيادة مارسيل كولر.

كما عمل النحاس في وقت سابق بالجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا.

وخاض النحاس تجربة أخرى في السعودية مع نادي الجبلين لمدة موسمين.

ويحتل مولودية الجزائر حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات وبفارق 4 نقاط عن شباب الساورة صاحب الصدارة.

ويحمل مولودية الجزائر لقب الدوري الجزائري بعد التتويج به خلال الموسم الماضي.