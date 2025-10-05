وليد صلاح الدين: لا يمكن تحديد موعد عودة إمام عاشور.. ولم يتم حسم مصير المدرب الأجنبي

رفض وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي تحديد موعد لعودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات.

ويغيب إمام عاشور خلال الفترة الماضية رغم التعافي من إصابة الترقوة، لكنه كان يعاني من الإصابة بفيروس A ولم يتعاف حتى الآن.

وقال وليد صلاح الدين عبر قناة أون سبورت: "لا يمكنني تحديد موعد عودة إمام عاشور، تحاليل الكبد وصلت إلى 200 ومن المفترض أن الطبيعي 30 أو 40 ومع الرياضيين قد تصل إلى 50".

وتابع "هناك تحاليل بشكل دوري يخضع لها إمام عاشور، لأن أي مجهود في هذه الحالة قد يتسبب في خطورة شديدة".

وكشف وليد صلاح الدين "لا أعلم موقف المدير الفني الأجنبي وهل سيتم التعاقد معه بالتوقف الحالي أم سيتم الانتظار، هذا ملف يتولاه محمود الخطيب بنفسه".

وأضاف "لا أريد من الجماهير ظُلم من يعمل في هذا الملف ويجب أن يكون هناك نوع من التأني للتعاقد مع اسم كبير".

وبسؤاله عن حسين الشحات أجاب "شعر اللاعب بآلام في الخلفية وسيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته".

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته "أمامنا ثلاثة أشهر قبل شهر يناير، ومن المبكر الحديث عن تجديد حسين الشحات الآن، نسعى لعمل نظام جديد وشرحناه للجميع".

وحقق الأهلي فوزا بنتيجة 4-2 على كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل للأهلي كل من أحمد نبيل "كوكا" وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف بنشرقي فيما سجل للكهرباء كل من محمد أوناجم وعصام الفيومي.

ويعد ذلك اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع الفريقان في الدوري المصري بعدما صعود الكهرباء لأول مرة في تاريخه للمسابقة.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 18 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المصري والزمالك الأول والثاني في الترتيب بفارق الأهداف.

فيما ظل الكهرباء في المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد بيراميدز.