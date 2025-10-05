وليد صلاح الدين: لا يمكن تحديد موعد عودة إمام عاشور.. ولم يتم حسم مصير المدرب الأجنبي

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 11:08

كتب : FilGoal

وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي

رفض وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي تحديد موعد لعودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ويغيب إمام عاشور خلال الفترة الماضية رغم التعافي من إصابة الترقوة، لكنه كان يعاني من الإصابة بفيروس A ولم يتعاف حتى الآن.

وقال وليد صلاح الدين عبر قناة أون سبورت: "لا يمكنني تحديد موعد عودة إمام عاشور، تحاليل الكبد وصلت إلى 200 ومن المفترض أن الطبيعي 30 أو 40 ومع الرياضيين قد تصل إلى 50".

أخبار متعلقة:
وليد صلاح الدين: اعتذار ياسر إبراهيم من أخلاق الأهلي.. وهذه حقيقة الترضية رضا شحاتة: الفوارق الفردية حسمت فوز الأهلي طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابات ياسر إبراهيم والشحات دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي المقبلة والقناة الناقلة

وتابع "هناك تحاليل بشكل دوري يخضع لها إمام عاشور، لأن أي مجهود في هذه الحالة قد يتسبب في خطورة شديدة".

وكشف وليد صلاح الدين "لا أعلم موقف المدير الفني الأجنبي وهل سيتم التعاقد معه بالتوقف الحالي أم سيتم الانتظار، هذا ملف يتولاه محمود الخطيب بنفسه".

وأضاف "لا أريد من الجماهير ظُلم من يعمل في هذا الملف ويجب أن يكون هناك نوع من التأني للتعاقد مع اسم كبير".

وبسؤاله عن حسين الشحات أجاب "شعر اللاعب بآلام في الخلفية وسيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته".

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته "أمامنا ثلاثة أشهر قبل شهر يناير، ومن المبكر الحديث عن تجديد حسين الشحات الآن، نسعى لعمل نظام جديد وشرحناه للجميع".

وحقق الأهلي فوزا بنتيجة 4-2 على كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل للأهلي كل من أحمد نبيل "كوكا" وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف بنشرقي فيما سجل للكهرباء كل من محمد أوناجم وعصام الفيومي.

ويعد ذلك اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع الفريقان في الدوري المصري بعدما صعود الكهرباء لأول مرة في تاريخه للمسابقة.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 18 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المصري والزمالك الأول والثاني في الترتيب بفارق الأهداف.

فيما ظل الكهرباء في المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد بيراميدز.

الأهلي وليد صلاح الدين إمام عاشور المدرب الأجنبي
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأحد 5 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومانشستر سيتي وبرشلونة وقمة إيطالية عادل مصطفى: كل المباريات مهمة.. وهذا كان حديثي مع الشحات قبل القمة محمود صلاح: سعيد بالتسجيل ضد الزمالك.. وعبد العال قال لي "ألعب لعبك" وليد صلاح الدين: اعتذار ياسر إبراهيم من أخلاق الأهلي.. وهذه حقيقة الترضية رضا شحاتة: الفوارق الفردية حسمت فوز الأهلي طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابات ياسر إبراهيم والشحات قائمة منتخب مصر الثاني – انضمام مرعي وشريف وإسماعيل وسام لمواجهتي المغرب والبحرين وديا مؤتمر النحاس: استفدنا بنقطتين أمام الكهرباء.. وهذا سبب استبدال ياسر وعدم مشاركة عمر
أخر الأخبار
سيسكو: كنت أحلم بتسجيل أول أهدافي على أولد ترافورد.. والدوري الإنجليزي أسرع من الألماني 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: أراوخو رفض عروض ليفربول وتشيلسي ويوفنتوس في الصيف 49 دقيقة | الدوري الإسباني
فيلادلفيا يتوج بدرع المشجعين ضمن منافسات الدوري الأمريكي 50 دقيقة | أمريكا
سعيد النحاس محللا للأداء في مولودية الجزائر 50 دقيقة | الوطن العربي
تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
وليد صلاح الدين: لا يمكن تحديد موعد عودة إمام عاشور.. ولم يتم حسم مصير المدرب الأجنبي ساعة | الدوري المصري
عبد الباقي جمال مديرا فنيا لـ أسوان ساعة | المحترفون
"هاتريك أسيستات".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية أمام نيو إينجلاند في الدوري الأمريكي 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514692/وليد-صلاح-الدين-لا-يمكن-تحديد-موعد-عودة-إمام-عاشور-ولم-يتم-حسم-مصير-المدرب-الأجنبي