عبد الباقي جمال مديرا فنيا لـ أسوان

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

عبد الباقي جمال - لافيينا

أعلن نادي أسوان تعاقده مع عبد الباقي جمال ليتولى منصب المدير الفني للفريق.

ويأتي التعاقد مع جمال خلفا لأمير عزمي مجاهد الذي رحل عن تدريب الفريق.

ويبدأ عبد الباقي جمال مهام عمله مع أسوان بداية من اليوم الأحد.

عبد الباقي جمال سبق له تدريب غزل المحلة ووادي دجلة في الدوري الممتاز في وقت سابق.

ويستعد أسوان لمواجهة المنصورة يوم الخميس المقبل على ملعب المنصورة.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 7 نقاط.

وكان غزل المحلة قد تعادل بدون أهداف مع رايا في المباراة الأخيرة تحت قيادة أمير عزمي.

أسوان عبد الباقي جمال
