"هاتريك أسيستات".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية أمام نيو إينجلاند في الدوري الأمريكي

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 10:25

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - إنتر ميامي

قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لفوز عريض أمام نيو إنيجلاند ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتغلب إنتر ميامي على نيو إينجلاند بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح ليونيل ميسي في صناعة 3 أهداف خلال المباراة، بينهم هدفين لمواطنه تاديو أليندي وآخر لخوردي ألبا.

وسجل كل من أليندي وألبا، هدفين لكل منهما.

وشهدت المباراة تكريم إنتر ميامي للاعب الفريق سيرجيو بوسكيتس بسبب اعتزاله بنهاية العام الجاري.

وكان بوسكيتس قد أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري الذي ينتهي في أمريكا بنهاية عام 2025.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث ولديه مباراة مؤجلة.

بينما حسم فيلاديلفيا يونيون صدارة ترتيب القسم الشرقي بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة قبل الجولة الختامية.

ويواجه إنتر ميامي كل من أتلانتا يونايتد وناشفيل فجر يومي 12 و19 أكتوبر الجاري على الترتيب.

وكان قد حسم إنتر ميامي مقعده في المرحلة الإقصائية من الدوري الأمريكي.

ويتأهل أول 9 فرق مباشرة إلى الملحق للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.

