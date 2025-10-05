كأس العالم للشباب - التأهل يحتاج لمعجزة.. منتخب مصر يتراجع بعد انتصار أستراليا بثلاثية

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 10:07

كتب : FilGoal

أحمد عابدين - منتخب مصر للشباب - تشيلي - كأس العالم تحت 20

تأزم موقف منتخب مصر تحت 20 عاما في كأس العالم للشباب من أجل محاولة خطف بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

وينتظر منتخب الشباب ختام دور المجموعات لمعرفة ترتيبه النهائي بالنسبة لأصحاب المركز الثالث لحسم موقفه سواء بالتأهل أول الخروج المبكر.

وباتت المهمة أكثر صعوبة بعد فوز أستراليا على كوبا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبذلك تفوق منتخب أستراليا على نظيره المصري في ترتيب أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الستة، إذا رفعت أستراليا رصيدها إلى 3 نقاط وبفارق (2-) من الأهداف لكن الأفضلية للفريق الأسترالي بسبب تسجيل 4 أهداف.

بينما منتخب مصر يتراجع برصيد 3 نقاط ونفس فارق الأهداف لكن سجل الفراعنة 3 أهداف فقط.

وأصبح منتخب مصر للشباب بحاجة إلى معجزة من مباريات آخر مجموعتين لخطف بطاقة التأهل والتواجد ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

موقف منتخب مصر

يتأهل أفضل 4 منتخبات من أًصل 6 منتخبات احتلت المركز الثالث وحققت أفضل رصيد من النقاط لدور الـ 16.

وبعد فوز إسبانيا تراجع منتخب مصر إلى المركز الرابع (الأخير) في ترتيب أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

ويحتاج منتخب مصر أن تلعب النتائج في آخر مجموعتين لصالحه من أجل الحفاظ على تواجد ضمن أفضل 4 فرق بالمركز الثالث والتأهل إلى دور الـ 16.

وأي نتيجة في غير صالح منتخب مصر ستعني توديعه مبكرا.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل؟

نيجيريا

يحتاج منتخب مصر لخسارة نيجيريا من كولومبيا بفارق أكثر من هدفين من أجل أن يتراجع النسور الخضر في الترتيب لصالح مصر.

فرنسا / جنوب إفريقيا

يمتلك منتخب فرنسا فرصة شبه مضمونة عندما يواجه نيو كاليدونيا في الجولة الأخيرة بالتالي سيرفع رصيده لـ 6 نقاط.

وفي حال فوز جنوب إفريقيا صاحبة الـ 6 نقاط على أمريكا سيعني ذلك توديع مبكر لمنتخب مصر.

حينها سيحتاج منتخب مصر لخسارة جنوب إفريقيا من أمريكا بفارق 7 أهداف من أجل التأهل.

منتخب مصر للشباب الشباب كأس العالم للشباب
