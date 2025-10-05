حسام حسن لـ في الجول: لا مشكلة مع أحمد الشناوي.. وهذا سبب استبعاده من قائمة المنتخب

نفى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجود أي أزمات مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أو أي لاعب آخر.

وكان حسام حسن قد أعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم وشهدت غياب أحمد الشناوي الذي تألق في الفترة الأخيرة مع بيراميدز.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي يوم الأربعاء المقبل في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم، وحال تحقيق الفوز يصعد الفراعنة رسميا إلى بطولة كأس العالم.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لـ FilGoal.com: "لا توجد أي مشكلة مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز".

وتابع "كل حراس المرمى مهمين بالنسبة لنا ولكن هدفنا النزول بمعدل أعمار حراس المرمى بعد محمد الشناوي الحارس الأول".

واختتم حسام حسن تصريحاته "من مصلحة منتخب مصر أن يكون هناك نزول في السن لأن الجميع متقاربين في المستوى".

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستلعب مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم والمنتظر منها قيادة مصر للمونديال.

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد - خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار – محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في الجولة التاسعة المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بـ10 نقاط.

ويكفي منتخب مصر الفوز أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم أعوام 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

وتأهل منتخبا المغرب وتونس رسميا إلى كأس العالم بعد الجولة السابقة، فيما تتنافس 7 منتخبات من أجل حسم المقاعد التسعة الإفريقية في كأس العالم.

وستتنافس أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني على مقعد وحيد من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.