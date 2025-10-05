مواعيد مباريات الأحد 5 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومانشستر سيتي وبرشلونة وقمة إيطالية

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 09:50

كتب : FilGoal

هالاند - فودين - مانشستر سيتي ضد بيرنلي

يشهد اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، عدد من المباريات في مختلف المنافسات قبل يوم من انطلاق التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يحل زد ضيفا على إنبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة في تمام الخامسة مساء على استاد بتروسبورت.

بينما يحل وادي دجلة ضيفا على فاركو في تمام الثامنة مساء على استاد المكس.

وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت.

دوري أبطال إفريقيا

يستضيف بيراميدز فريق الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي من منافسات البطولة.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز قد فاز في الذهاب بهدفين دون مقابل.

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على برينتفورد في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويشهد اللقاء استمرار غياب عمر مرموش بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على إشبيلية ضمن منافسات المسابقة في الخامسة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

يستضف نابولي فريق جنوى في تمام السابعة مساء على استاد دييجو مارادونا.

بينما يستضيف يوفنتوس نظيره ميلان في قمة إيطالية تقام في العاشرة إلا ربع مساء.

برشلونة مانشستر سيتي الدوري المصري بيراميدز
