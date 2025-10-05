كأس العالم للشباب - تضاؤل فرص منتخب مصر في التأهل بعد فوز إسبانيا على البرازيل

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 01:26

كتب : FilGoal

إسبانيا - البرازيل - كأس العالم للشباب

تضاءلت فرص منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد فوز إسبانيا على البرازيل لحساب المجموعة الثالثة.

وانتصر منتخب إسبانيا على البرازيل بفضل هدف إيكر برافو الذي سُجل في الدقيقة 47.

وفاز منتخب المكسيك بهدف دون رد على المغرب بهدف جيلبرتو مورا الذي سجله في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

فوز المكسيك رفع رصيده لـ 5 نقاط في المركز الثاني خلف المغرب المتصدر برصيد 6 نقاط.

فيما حجز منتخب إسبانيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وودع منتخب البرازيل البطولة بشكل رسمي بنقطة وحيدة ومتذيلا للترتيب.

موقف منتخب مصر

يتأهل أفضل 4 منتخبات من أًصل 6 منتخبات احتلت المركز الثالث وحققت أفضل رصيد من النقاط لدور الـ 16.

وبعد فوز إسبانيا تراجع منتخب مصر إلى المركز الرابع (الأخير) في ترتيب أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

ويحتاج منتخب مصر أن تلعب النتائج في المجموعات الـ 3 الأخرى لصالحه من أجل الحفاظ على مركزه والتأهل إلى دور الـ 16، وأي نتيجة في غير صالح منتخب مصر ستعني توديعه مبكرا.

الترتيب بعد نهاية مباريات أول 3 مجموعات

1 كوريا الجنوبية 4 نقاط من 3 مباريات

2 إسبانيا 4 نقاط من 3 مباريات

3 نيجيريا 3 نقاط من مباراتين

4 مصر 3 نقاط من 3 مباريات

5 فرنسا 3 نقاط من مباراتين

6 كوبا نقطة وحيدة من مباراتين

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل؟

نيجيريا

يحتاج منتخب مصر لخسارة نيجيريا من كولومبيا بفارق أكثر من هدفين من أجل أن يتراجع النسور الخضر في الترتيب لصالح مصر.

فرنسا

يمتلك منتخب فرنسا فرصة شبه مضمونة عندما يواجه نيو كاليدونيا في الجولة الأخيرة بالتالي سيرفع رصيده لـ 6 نقاط.

وفي حال فوز جنوب إفريقيا صاحبة الـ 6 نقاط على أمريكا سيعني ذلك توديع مبكر لمنتخب مصر.

حينها سيحتاج منتخب مصر لخسارة جنوب إفريقيا من أمريكا بفارق 7 أهداف من أجل التأهل.

كوبا

يمتلك منتخب كوبا نقطة وحيدة وسيلتقي مع أستراليا ويحتاج منتخب مصر لانتهاء المباراة بالتعادل على الأقل.

