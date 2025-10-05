ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو

كشف تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد عن حالة كيليان مبابي بعد الفوز على فياريال في الدوري.

وقال ألونسو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "يعاني مبابي من التواء طفيف في كاحله الأيمن".

وكشف "كذلك يعاني فرانكو ماستانتونو من شد في أوتار الركبة".

وأوضح "سنراقب الحالة خلال التوقف الدولي. اللاعبان بحاجة للراحة فقط".

وتغلب ريال مدريد على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد النادي الملكي إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطتين عن برشلونة.

ويحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في الجولة ذاتها.

فيما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 16 نقطة.