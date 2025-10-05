ريال مدريد يكمل استفاقته من الدربي بالتغلب على فياريال

تغلب ريال مدريد على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وكان الميرينجي قد تعرض لهزيمة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة بنتيجة 5-2.

بعدها فاز ريال مدريد على كيرات ألماتي 5-0 في دوري الأبطال، قبل الفوز على فياريال.

وتقدم فينيسيوس جونيور بانطلاقة رائعة من اليسار في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 69 سجل فيني الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وقلص جورجيس ميكاوتادزي الفارق في الدقيقة 73 بتسديدة رائعة على حدود المنطقة.

ولكن أخيرا في الدقيقة 81 بعد تمريرة من براهيم دياز، سجل كيليان مبابي الهدف الثالث.

الفوز رفع رصيد النادي الملكي إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطتين عن برشلونة.

ويحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في الجولة ذاتها.

فيما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

