عادل مصطفى: كل المباريات مهمة.. وهذا كان حديثي مع الشحات قبل القمة

شدد عادل مصطفى المدرب العام للأهلي على أهمية جميع مباريات فريقه في الدوري مهما اختلفت الخصوم.

وفاز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية 4-2 في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 بالتساوي مع الزمالك والمصري، ولا يزال لديه مباراة مؤجلة.

وقال عادل مصطفى عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا ننظر لأي فريق آخر والمهم هو الفوز، وكل اللاعبين في مستوى فني ومعنوي رائع".

وأضاف "الأهلي لا يفكر في مباراة بشكل منفرد أكثر من مباراة أخرى لكن يوجد مواجهة مهمة في منتصف الطريق لننطلق منها نحو مرحلة جديد، كل المباريات مهمة سواء الزمالك أو حرس الحدود أو سيراميكا أو كهرباء الإسماعيلية وجميعهم بنفس الأهمية".

وأكمل "حسين الشحات كان يرغب في البدء خلال مباراة القمة وكل اللاعبين كان لديهم إحساس بالمشاركة ولذلك الجميع كان في أعلى حالة من الجاهزية، ولا يوجد فارق فني بين اللاعبين، والآن الفارق البدني أصبح متقارب جدا وكل اللاعبين على نفس المستوى في الأهلي".

وأشار "تحدثت مع حسين الشحات قبل مباراة الزمالك وهو يجري الإحماء وأخبرته أنه من الممكن أن يكون نجم المباراة حتى إذا شارك كبديل، والحمد لله حديثي معه جانبه التوفيق، وليس معنى ذلك أن حسين الشحات ينتظر حديث أي شخص لأنه لاعب كبير".

وأتم تصريحاته "لا نعاني من أي ضغط كجهاز فني ونحاول أن نجعل اللاعبين يشعرون بذلك، نريد فقط أن نفوز ونضع الفريق على الطريق الصحيح".