بايرن ميونيخ يواصل السير بالعلامة الكاملة.. ودورتموند يتعثر أمام لايبزج

واصل بايرن ميونيخ انتصاراته بالفوز على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهام في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل هاري كين ولويس دياز (2) أهداف بايرن ميونيخ.

وافتتح لويس دياز النتيجة مبكرا في الدقيقة الأولى من المباراة من صناعة سيرج جنابري.

ثم ضاعف هاري كين النتيجة في الدقيقة 27 من صناعة لويس دياز.

ثم أنهى دياز أهداف فريقه في الدقيقة 84 بعد صناعة من رافاييل جيريرو.

ويسير الفريق البافاري بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري إذ اقتنص 18 نقطة.

وإجمالا فاز بايرن ميونيخ بجميع مبارياته في الموسم الحالي سواء في كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز على "فيين" في كأس ألمانيا وأيضا على تشيلسي وبافوس في دوري أبطال أوروبا.

وتوقف رصيد فرانكفورت عند النقطة التاسعة في المركز السادس.

بوروسيا دورتموند × لايبزج

وعلى الجانب الآخر تعثر دورتموند أمام غريمه لايبزج بالتعادل معه بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها في الدوري الألماني.

وسجل كريستوف باومجارتنر هدف لايبزج، بينما أحرز يان كوتو هدف دورتموند.

وأحرز باومجارتنر هدف لايبزج في الدقيقة السابعة من صناعة أسان ودراوجو.

وتعادل كوتو في الدقيقة 23 من صناعة سيرهو جيراسي.

واتسع الفارق بين دورتموند الذي يحتل المركز الثاني مع منافسه المتصدر بايرن ميونيخ إلى 4 نقاط.

ووصل لايبزج للنقطة الـ 13 في المركز الثالث.