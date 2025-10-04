محمود صلاح: سعيد بالتسجيل ضد الزمالك.. وعبد العال قال لي "ألعب لعبك"

أبدى محمود صلاح لاعب غزل المحلة سعادته بتسجيل أول أهدافه في الدوري المصري ضد الزمالك.

صلاح هو أصغر لاعب يسجل في الدوري المصري الموسم الحالي بعمر 18 عاما و12 يوما، بعدما سجل ضد الزمالك هدف التعادل.

وقال محمود صلاح لاعب غزل المحلة عبر DMC: "سعيد بالتسجيل ضد الزمالك وإن شاء الله تكون بداية جيدة لي".

وأضاف "علاء عبد العال قال لي "ألعب لعبك" وارتكب أخطاء وليس لديه مشكلة في ذلك والحمد لله سارت الأمور بشكل جيد".

وأردف "انضممت لمنتخب مصر للشباب في التجمع الأخير تحت قيادة وائل رياض".

وأكمل "الهدف الذي سجلته يعطيني دافع لأكون أفضل".

وأتم "حاليا أركز على المحلة وأهم شيء بالنسبة لي أن استمر على نفس المستوى، وأطمح للاحتراف بالتأكيد".

سجل أحمد ربيع هدف التقدم للزمالك، فيما عدل محمود صلاح النتيجة لغزل المحلة.