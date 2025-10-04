محمود صلاح: سعيد بالتسجيل ضد الزمالك.. وعبد العال قال لي "ألعب لعبك"

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

هدف محمود صلاح لاعب غزل المحلة ضد الزمالك

أبدى محمود صلاح لاعب غزل المحلة سعادته بتسجيل أول أهدافه في الدوري المصري ضد الزمالك.

صلاح هو أصغر لاعب يسجل في الدوري المصري الموسم الحالي بعمر 18 عاما و12 يوما، بعدما سجل ضد الزمالك هدف التعادل.

وقال محمود صلاح لاعب غزل المحلة عبر DMC: "سعيد بالتسجيل ضد الزمالك وإن شاء الله تكون بداية جيدة لي".

وأضاف "علاء عبد العال قال لي "ألعب لعبك" وارتكب أخطاء وليس لديه مشكلة في ذلك والحمد لله سارت الأمور بشكل جيد".

وأردف "انضممت لمنتخب مصر للشباب في التجمع الأخير تحت قيادة وائل رياض".

وأكمل "الهدف الذي سجلته يعطيني دافع لأكون أفضل".

وأتم "حاليا أركز على المحلة وأهم شيء بالنسبة لي أن استمر على نفس المستوى، وأطمح للاحتراف بالتأكيد".

سجل أحمد ربيع هدف التقدم للزمالك، فيما عدل محمود صلاح النتيجة لغزل المحلة.

الزمالك فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع الجونة وخسر من الأهلي ووتعادل ضد غزل المحلة.

في المقابل حقق غزل المحلة التعادل الثامن من أصل 10 مباريات بالموسم الحالي من الدوري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 18 متساويا مع المصري في صدارة الترتيب.

فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14 بجدول المسابقة.

