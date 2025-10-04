كايسيدو: كنت أعلم أن تسديدتي ستسكن شباك ليفربول

عبر مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي عن ثقته في أن تسديدته كانت ستسكن شباك ليفربول.

وحقق تشيلسي فوزا مثيرا على ليفربول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وقال اللاعب الإكوادوري عبر سكاي سبورتس: "هدفي كان رائعا، أتيحت لي الفرصة وفعلتها، لكن عندما سددت كنت أعلم أن الكرة ستسكن الشباك".

وأضاف "ليفربول فريق رائع، لذلك قدمنا أفضل ما لدينا حتى عندما ضغط علينا كنا جيدين جدا في النهاية".

وواصل "هذه هي اللحظات التي نحتاج فيها أن نكون أقرب لبعضنا البعض، الفريق كان جيدا، نحن نعمل بجد كل يوم، والآن نظهر ذلك على أرض الملعب".

وأنهى حديثه قائلا: "أستمتع بوقتي هنا وأقدم أداء جيدا وهذا هو الأهم".

وسجل كايسيدو هدفا رائعا في ليفربول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفاز تشيلسي على ليفربول في الدقيقة +96، وهو نفس السلاح الذي فاز به ليفربول في الكثير من المباريات منذ انطلاق الموسم الجاري.

وتلقى ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في الموسم الجاري، وذلك بعدما خسر أمام كريستال بالاس في الدوري وجالاتاسراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يخسرها ليفربول في الوقت القاتل في الدوري الإنجليزي، بعد لقاء كريستال بالاس السابق.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 11 وارتقى الفريق إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 وتراجع للمركز الثاني خلف أرسنال.