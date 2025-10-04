كايسيدو: كنت أعلم أن تسديدتي ستسكن شباك ليفربول

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 23:32

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليفربول - هدف كايسيدو

عبر مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي عن ثقته في أن تسديدته كانت ستسكن شباك ليفربول.

وحقق تشيلسي فوزا مثيرا على ليفربول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وقال اللاعب الإكوادوري عبر سكاي سبورتس: "هدفي كان رائعا، أتيحت لي الفرصة وفعلتها، لكن عندما سددت كنت أعلم أن الكرة ستسكن الشباك".

أخبار متعلقة:
بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط مورينيو: أشكر جماهير تشيلسي.. وآمل أن أعود هنا مرة أخرى سلوت يوضح موقف أليسون وإيكيتيكي من مواجهة تشيلسي الطرد جاء متأخرا.. تشيلسي يلحق بـ بنفيكا الخسارة الأولى تحت قيادة مورينيو

وأضاف "ليفربول فريق رائع، لذلك قدمنا أفضل ما لدينا حتى عندما ضغط علينا كنا جيدين جدا في النهاية".

وواصل "هذه هي اللحظات التي نحتاج فيها أن نكون أقرب لبعضنا البعض، الفريق كان جيدا، نحن نعمل بجد كل يوم، والآن نظهر ذلك على أرض الملعب".

وأنهى حديثه قائلا: "أستمتع بوقتي هنا وأقدم أداء جيدا وهذا هو الأهم".

وسجل كايسيدو هدفا رائعا في ليفربول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفاز تشيلسي على ليفربول في الدقيقة +96، وهو نفس السلاح الذي فاز به ليفربول في الكثير من المباريات منذ انطلاق الموسم الجاري.

وتلقى ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في الموسم الجاري، وذلك بعدما خسر أمام كريستال بالاس في الدوري وجالاتاسراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يخسرها ليفربول في الوقت القاتل في الدوري الإنجليزي، بعد لقاء كريستال بالاس السابق.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 11 وارتقى الفريق إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 وتراجع للمركز الثاني خلف أرسنال.

مويسيس كايسيدو تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو ريال مدريد يكمل استفاقته من الدربي بالتغلب على فياريال سلوت عن فرص صلاح الضائعة: إنه إنسان.. وهذا الانطباع سببه الموسم الماضي بايرن ميونيخ يواصل السير بالعلامة الكاملة.. ودورتموند يتعثر أمام لايبزج بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع بريست الهزيمة الأولى.. إنتر يواصل انتصاراته بالفوز على كريمونيزي انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(1) فياريال بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط
أخر الأخبار
ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو 11 دقيقة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يكمل استفاقته من الدربي بالتغلب على فياريال 13 دقيقة | الدوري الإسباني
عادل مصطفى: كل المباريات مهمة.. وهذا كان حديثي مع الشحات قبل القمة 43 دقيقة | الدوري المصري
سلوت عن فرص صلاح الضائعة: إنه إنسان.. وهذا الانطباع سببه الموسم الماضي 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بايرن ميونيخ يواصل السير بالعلامة الكاملة.. ودورتموند يتعثر أمام لايبزج ساعة | الكرة الأوروبية
محمود صلاح: سعيد بالتسجيل ضد الزمالك.. وعبد العال قال لي "ألعب لعبك" ساعة | الدوري المصري
كايسيدو: كنت أعلم أن تسديدتي ستسكن شباك ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح الدين: اعتذار ياسر إبراهيم من أخلاق الأهلي.. وهذه حقيقة الترضية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514679/كايسيدو-كنت-أعلم-أن-تسديدتي-ستسكن-شباك-ليفربول