وليد صلاح الدين: اعتذار ياسر إبراهيم من أخلاق الأهلي.. وهذه حقيقة الترضية

تحدث وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عن اعتذار ياسر إبراهيم للمسؤول عن تسليم جائزة رجل المباراة بعد واقعة مباراة حرس الحدود.

وقال صلاح الدين في تصريحاته لقناة الأهلي: "هذه أخلاق الأهلي. ياسر إبراهيم اتصل بأيمن يونس ومحمد فضل وأعضاء اللجنة الفنية التي تختار الجائزة".

وواصل "ياسر لم يكن يعرف جهة اختيار رجل المباراة وهذا كان حماس ملعب ولم يكن يعرف أن مروان عطية هو من فاز بها".

وأكمل "كل الحديث عن طلب أي لاعب لترضية في عقده هو كذب. سبق وقررنا ألا يأتي أي لاعب للحديث بشأن عقده وأن النادي هو من سيتخذ القرار بشأن العقود".

وتابع "علاقتي جيدة للغاية مع سيد عبد الحفيظ، وهو من أفضل مديري الكرة في تاريخ الأهلي".

واختتم "كنا نعرف أن الإرهاق سينال من الفريق بعد مباراة الزمالك، ولذلك كنا نستهدف حسم مباراة كهرباء الإسماعيلية مبكرا".

وحقق الأهلي فوزا بنتيجة 4-2 على كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل للأهلي كل من أحمد نبيل "كوكا" وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف بنشرقي فيما سجل للكهرباء كل من محمد أوناجم وعصام الفيومي.

ويعد ذلك اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع الفريقان في الدوري المصري بعدما صعود الكهرباء لأول مرة في تاريخه للمسابقة.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 18 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المصري والزمالك الأول والثاني في الترتيب بفارق الأهداف.

فيما ظل الكهرباء في المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد بيراميدز.