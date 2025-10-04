رضا شحاتة: الفوارق الفردية حسمت فوز الأهلي

أرجع رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية الخسارة أمام الأهلي إلى الفوارق الفردية بين لاعبي الفريقين.

وقال شحاتة في تصريحاته لقناة أون سبورت بعد المباراة: "أهنئ اللاعبين على الأداء الذي كان أفضل في الشوط الثاني.

الفوارق الفردية كانت واضحة، اللاعبون الذين يشاركون من مقاعد بدلاء الأهلي أفضل ممن يخرجون.

كان يجب أن أحفز اللاعبين ولكن للأسف ارتبكوا في البداية، وبعد تبديلات الشوط الثاني تحسن الأداء ولكن الفوارق الفردية حسمت المباراة.

هناك حالة من الارتباك في البداية ولكن هذا طبيعي في الفرق التي تم تجميعها حديثا.

العديد من اللاعبين لم يشاركوا بصفة أساسية مع فرقهم السابقة، والبعض أتوا من الدرجة الثانية، والأمر سيتطلب بعض الوقت وهذا طبيعي.

وعن حديثه مع عماد النحاس مدرب الأهلي قال: "عماد وعادل مصطفى ومحمد نجيب وأمير عبد الحميد جميعنا لعبنا معا من قبل. أهنئهم وأتمنى لهم التوفيق دائما".

وحقق الأهلي فوزا بنتيجة 4-2 على كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل للأهلي كل من أحمد نبيل "كوكا" وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف بنشرقي فيما سجل للكهرباء كل من محمد أوناجم وعصام الفيومي.

ويعد ذلك اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع الفريقان في الدوري المصري بعدما صعود الكهرباء لأول مرة في تاريخه للمسابقة.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 18 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المصري والزمالك الأول والثاني في الترتيب بفارق الأهداف.

فيما ظل الكهرباء في المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد بيراميدز.

الأهلي الدوري المصري رضا شحاتة كهرباء الإسماعيلية
