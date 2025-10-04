طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابات ياسر إبراهيم والشحات
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 23:19
كتب : FilGoal
كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة ثنائي الفريق ياسر إبراهيم وحسين الشحات أمام كهرباء الإسماعيلية.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية برباعية مقابل هدفين، في الجولة العاشرة للدوري المصري.
وأوضح جاب الله أن إصابة الشحات عبارة عن آلام في العضلة الخلفية، وأن اللاعب سيخضع للأشعة لمعرفة مدى إصابته.
ولذلك تم تغيير اللاعب في الشوط الأول لعدم تفاقم الإصابة.
بينما كشف عن شكوى ياسر إبراهيم من دوار خفيف ولذلك غادر الملعب. وأن اللاعب حالته مطمئنة في الوقت الحالي.
الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 18 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المصري والزمالك الأول والثاني في الترتيب بفارق الأهداف.
