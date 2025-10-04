قائمة منتخب مصر الثاني – انضمام مرعي وشريف وإسماعيل وسام لمواجهتي المغرب والبحرين وديا

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، قائمة الفراعنة لخوض معسكر شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة انضمام ثنائي الأهلي ياسين مرعي ومحمد شريف.

كذلك انضمام محمد إسماعيل مدافع الزمالك.

وسام مرسي لاعب الكويت الكويتي.

ويلعب منتخب مصر في التوقف الدولي لشهر أكتوبر ضد البحرين والمغرب وديا.

وتقام مباراة مصر والمغرب يوم 9 أكتوبر، ومباراة مصر والبحرين يوم 12 أكتوبر.

بينما يغيب كل من حسين الشحات ومحمود زلاكة ومحمد النني للإصابة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – علي لطفي – محمود جاد

خط الدفاع: محمود رزق – محمد إسماعيل – محمود حمدي "الونش" – ياسين مرعي – عمر جابر – أحمد هاني – يحيى زكريا – كريم الدبيس

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – سام مرسي – غنام محمد – أفشة – عمر الساعي – أحمد عاطف "قطة" – ميدو جابر – مصطفى سعد – كريم حافظ – مصطفى شلبي

خط الهجوم: مروان حمدي – محمد شريف