بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع بريست
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 23:06
كتب : FilGoal
تعادل نانت مع منافسه بريست بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وشارك الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي في المباراة وتم استبداله في الدقيقة 85.
وللمباراة الثالثة على التوالي يتعادل نانت إذ تعادل مع تولوز ورين قبل مباراة بريست.
ومن المقرر أن يواجه نانت خصمه ليل في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الفرنسي.
وعلى الجانب الآخر تعادل بريست مع نانت بعد فوزين متتاليتين مع أنجييه ونيس.
وبهذا التعادل وصل نانت للنقطة السادسة في المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.
وارتفع رصيد بريست للنقطة الثامنة في المركز العاشر.
