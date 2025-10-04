بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع بريست

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

مصطفى محمد لاعب نانت

تعادل نانت مع منافسه بريست بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي في المباراة وتم استبداله في الدقيقة 85.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتعادل نانت إذ تعادل مع تولوز ورين قبل مباراة بريست.

أخبار متعلقة:
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يقتنص التعادل أمام رين مصطفى محمد: كومبواريه هو أسوأ مدرب في حياتي.. ولهذا السبب مستمر مع نانت هدف مصطفى محمد لا يزال الوحيد.. نانت يعود للهزائم على يد نيس

ومن المقرر أن يواجه نانت خصمه ليل في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر تعادل بريست مع نانت بعد فوزين متتاليتين مع أنجييه ونيس.

وبهذا التعادل وصل نانت للنقطة السادسة في المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.

وارتفع رصيد بريست للنقطة الثامنة في المركز العاشر.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد بريست
نرشح لكم
سلوت عن فرص صلاح الضائعة: إنه إنسان.. وهذا الانطباع سببه الموسم الماضي التشكيل – صلاح يقود هجوم ليفربول.. وتغييرات في تشيلسي إيكيتيكي: اللعب مع صلاح ممتع.. ويمكنك أن تطور نفسك كرياضي بالتعلم منه بعد حل أزمته.. عمر فايد يشاهد خسارة أروكا من بورتو برباعية خبر في الجول - النني خارج منتخب مصر الثاني لهذا السبب حجازي: لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا بمشاركة أكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع قطر ويتقاسم معه الصدارة في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - تضاؤل فرص منتخب مصر في التأهل بعد فوز إسبانيا على البرازيل 47 دقيقة | منتخب مصر
ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو ساعة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يكمل استفاقته من الدربي بالتغلب على فياريال ساعة | الدوري الإسباني
عادل مصطفى: كل المباريات مهمة.. وهذا كان حديثي مع الشحات قبل القمة ساعة | الدوري المصري
سلوت عن فرص صلاح الضائعة: إنه إنسان.. وهذا الانطباع سببه الموسم الماضي ساعة | الدوري الإنجليزي
بايرن ميونيخ يواصل السير بالعلامة الكاملة.. ودورتموند يتعثر أمام لايبزج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
محمود صلاح: سعيد بالتسجيل ضد الزمالك.. وعبد العال قال لي "ألعب لعبك" 2 ساعة | الدوري المصري
كايسيدو: كنت أعلم أن تسديدتي ستسكن شباك ليفربول 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514673/بمشاركة-مصطفى-محمد-نانت-يتعادل-سلبيا-مع-بريست