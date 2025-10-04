مؤتمر النحاس: استفدنا بنقطتين أمام الكهرباء.. وهذا سبب استبدال ياسر وعدم مشاركة عمر

أوضح عماد النحاس المدير الفني لـ الأهلي سبب استبدال ياسر إبراهيم وعدم مشاركة عمر كمال ضد كهرباء الإسماعيلية.

وانتصر الأهلي بنتيجة 4-2 على كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري في لقاء أقيم في استاد المقاولون العرب.

وقال المدير الفني لـ الأهلي عبر المؤتمر الصحفي: "الفوز الرابع على التوالي، بعد المجهود الكبير المبذول في القمة ظهر بعض الإجهاد، وكان لابد ألا نستقبل أهدافا في ظل خبرات لاعبي الفريق".

وأضاف "استفدنا من المباراة بعودة بعض اللاعبين للتسجيل وعودة بعض المصابين، وأبارك اللاعبين".

وأكمل "لدينا 10 أيام خلال التوقف الدولي وسنكمل التدريبات مع المتواجدين في ظل المحترفين وانضمام لاعبين للمنتخبين الأول والثاني".

وأوضح سبب خروج ياسر إبراهيم بين الشوطين: "ياسر غير مصاب، فقط شعر بدوار وفضلنا إراحته بعد نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-0".

وعن إصابة حسين الشحات قال: "حسين بدأ اللقاء بعد تألقه ضد الزمالك ومن الغريب تعرضه للإصابة أثناء تسديد ركلة حرة مباشرة، وإن شاء الله إصابته بسيطة. حسين تأثر لأنه يعلم بانضمامه للمنتخب".

وأردف "عدم مشاركة عمر كمال؟ ليس عقابا أجرينا تغييرين للإصابة اليوم ولم تسنح لنا فرصة إشراكه في اللقاء".

وواصل "بعد نهاية التوقف الدولي سنسافر إلى بوروندي والجهاز الطبي يعمل على تجهيز المصابين، جراديشار شارك أمس في المران وتدريب واحد لا يكفي حتى تشارك في المباريات".

وسيلتقي الأهلي مع أيجيل نوار البوروندي في ذهاب الدور الثاني التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا يوم 18 أكتوبر الجاري.

وأتم "يُحسب لرضا شحاتة إجراء تغييرات ساعدت على تقليص الفارق 3-2، وهناك تقصير منك، ووارد أن تسكن شباكك أهدافا، والأهم أننا حققنا الفوز الرابع على التوالي".

سجل للأهلي كل من أحمد نبيل "كوكا" وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف بنشرقي فيما سجل للكهرباء كل من محمد أوناجم وعصام الفيومي.

ويعد ذلك اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع الفريقان في الدوري المصري بعدما صعود الكهرباء لأول مرة في تاريخه للمسابقة.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 18 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المصري والزمالك الأول والثاني في الترتيب بفارق الأهداف.

فيما ظل الكهرباء في المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد بيراميدز.