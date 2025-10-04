العقدة مستمرة.. سيراميكا يهزم حرس الحدود ويطارد ثلاثي الصدارة

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 22:30

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

حقق سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على مضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

تقدم مروان عثمان في الدقيقة 34، برأسية بعد عرضية من محمد عادل.

وفي الدقيقة 45+6، سجل فخري لاكاي الهدف الثاني بعد تمريرة مروان عثمان داخل منطقة الجزاء.

الهدف الثالث أتى سريعا في الدقيقة 48 بتوقيع صديق أوجولا، بعد تمريرة من عمرو السولية جعلته ينفرد بالمرمى.

وبذلك يستمر تفوق سيراميكا على حرس الحدود بالفوز الثالث في 5 مواجهات بينهما تاريخيا في الدوري.

الحرس لم يحقق أي فوز أمام سيراميكا كليوباترا، بواقع 3 هزائم وتعادلين.

والنتيجة هي الأكبر بين الفريقين، حيث كان أكبر فوز لسيراميكا 2-0 في الموسم الماضي.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 17 نقطة من 9 مباريات في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ثلاثي الصدارة المصري والزمالك (10 مباريات) والأهلي (9 مباريات) بـ 18 نقطة لكل منهم.

بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 11 نقطة من 9 مباريات في المركز الخامس عشر.

سيراميكا كليوباترا حرس الحدود الدوري المصري
