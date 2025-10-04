الهزيمة الأولى.. إنتر يواصل انتصاراته بالفوز على كريمونيزي

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 22:12

كتب : محمد رؤوف

إنتر

واصل إنتر تحقيق الانتصارات بالفوز على منافسه كريمونيزي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز وأنجي يوان بوني وفيديريكو دي ماركو ونيكولو باريلا أهداف إنتر.

بينما أحرز فيديريكو بوناتزولي هدف كريمونيزي الوحيد.

وللمباراة الخامسة على التوالي يستطيع النيراتزوري الفوز في جميع البطولات.

ولم يتلق كريمونيزي الصاعد حديثا أي هزيمة قبل مباراة إنتر في الدوري.

ويظل الثنائي يوفنتوس وأتالانتا الفريق الوحيد الذي لم ينهزم خلال الموسم الجاري في الكالتشيو.

وصنع أنجي يوان بوني 3 أهداف في المباراة.

وافتتح لاوتارو النتيجة مبكرا في الدقيقة السادسة من صناعة بوني.

وضاعف مانويل أكانجي النتيجة في الدقيقة 13 لكن لم يحتسبه الحكم.

وتمكن بوني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من صناعة ديماركو.

ثم سجل ديماركو بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة 55 من صناعة بوني.

وأنهى بوني هداياه في الدقيقة 57 بعد صناعة هدف باريلا.

وقلص بوناتزولي النتيجة في الدقيقة 87 من صناعة جاري فانديبوت.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد إنتر للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا.

بينما توقف رصيد كريمونيزي عند النقطة التاسعة في المركز السابع.

إنتر الدوري الإيطالي كريمونيزي
