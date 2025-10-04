الأهلي يزاحم المصري والزمالك في الصدارة بإثارة الـ 6 أهداف ضد كهرباء الإسماعيلية

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 22:07

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حقق الأهلي فوزا بنتيجة 4-2 على كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل للأهلي كل من أحمد نبيل "كوكا" وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف بنشرقي فيما سجل للكهرباء كل من محمد أوناجم وعصام الفيومي.

ويعد ذلك اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع الفريقان في الدوري المصري بعدما صعود الكهرباء لأول مرة في تاريخه للمسابقة.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 18 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المصري والزمالك الأول والثاني في الترتيب بفارق الأهداف.

فيما ظل الكهرباء في المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد بيراميدز.

التشكيل

عاد أحمد سيد "زيزو" لتشكيل الأهلي الأساسي بعد تعافيه من الإصابة وبدأ حسين الشحات أساسيا.

في المقابل اعتمد رضا شحاتة المدير الفني للكهرباء على ثلاثي في الهجوم يقود علي سليمان.

وصف المباراة

تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق بنشرقي لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على محمد علي بن رمضان الذي صنع الهدف.

وفي الدقيقة 17 حوّل أحمد نبيل "كوكا" عرضية أرضية من محمد هاني في الشباك ليتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وبعد 3 دقائق صنع هاني هدفا جديدا سجله بنشرقي لكن الحكم المساعد أشهر رايته معلنا التسلل.

وتعرض حسين الشحات للإصابة أثناء تسديد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 26 وخرج وعوضه محمد مجدي "أفشة".

وفي الدقيقة 37 أودع ياسين مرعي برأسية هدف الأهلي الثاني بعد ركنية نفذها أحمد سيد "زيزو"، شوط أول انتهى بتقدم الأهلي 2-0.

هدف هو الثاني لمرعي الذي يسجله برأسية بقميص الأهلي وكلاهما من صناعة زيزو.

وفي الشوط الثاني دفع عماد النحاس بأحمد رمضان بدلا من ياسر إبراهيم.

فيما أشرك رضا شحاتة كل من محمد أوناجم ومحمد السيد "شيكا" وعصام الفيومي بدلا من كريم أشرف ومصطفى كشري وحسن الشاذلي.

وبعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني أرسل زيزو عرضية أرضية شتتها كريم يحيى لكنها وجدت محمد شريف الذي سدد من لمسة واحدة في الشباك لتصبح النتيجة 3-0.

هدف هو الثاني لشريف بقميص الأهلي هذا الموسم في الدوري بعدما سجل ضد فاركو من قبل.

وفي الدقيقة 57 تقلص الفارق بهدف من رأسية من محمد أوناجم بعد عرضية من علي سليمان.

ولأول مرة يسجل المغربي في الدوري منذ موسم 2021-22 عندما هز شباك غزل المحلة بقميص الزمالك.

وشارك أليو ديانج لتأمين وسط الأهلي بدلا من بن رمضان في الدقيقة 63.

وسدد عصام الفيومي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء على يسار الشناوي أشعل بها اللقاء لتصبح النتيجة 3-2 في الدقيقة 69.

وتنفس الأهلي والنحاس مجددا بعد هدف رائع من أشرف بنشرقي في الدقيقة 73 من ركلة حرة مباشرة.

ليصبح المغربي أول لاعب يسجل هدفا للأهلي من ركلة ثابتة منذ وسام أبو علي.

وشارك أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر بدلا من شريف وزيزو في الدقيقة 74.

هدأت أحداث المباراة في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء بين الفريقين وحاول لاعبو كهرباء الإسماعيلية العودة في اللقاء لكن دون جديد لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 4-2.

الأهلي كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
