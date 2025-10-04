انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(1) فياريال
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 22:03
كتب : FilGoal
يلعب ريال مدريد ضد فياريال في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
--
ق 80: جووووووول مبابي بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب تمريرة من براهيم دياز.
ق 73 جووووول جورج ميكاوتادزي يسجل الأول بتسديدة رائعة على حدود المنطقة
ق 69 جوووول الثاني من ركلة جزاء يسجله فينيسيوس
ق 47 جووووول أول من فينيسيسوس جونيور بعد تمريرة مبابي
بداية المباراة
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - لم تولد لتلعب كظهير أيمن ولكن فليك: لا أعرف موقف يامال من المشاركة في الكلاسيكو سبورت: برشلونة توصل لاتفاق مع دي يونج لتمديد عقده أنتوني: لم أعامل باحترام في مانشستر.. وأتحمل جزء من فشلي هناك سبورت: برشلونة يراقب مدافع دورتموند برشلونة يعلن تجدد إصابة يامال ومدة غيابه المتوقعة قائمة ريال مدريد - غياب 4 لاعبين عن مواجهة فياريال مؤتمر ألونسو: لا يوجد لاعب يريد المشاركة في مركز معين.. وفالفيردي جاهز لفياريال