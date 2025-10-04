انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(1) فياريال

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 22:03

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتلتيكو مدريد

يلعب ريال مدريد ضد فياريال في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

--

ق 80: جووووووول مبابي بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب تمريرة من براهيم دياز.

ق 73 جووووول جورج ميكاوتادزي يسجل الأول بتسديدة رائعة على حدود المنطقة

ق 69 جوووول الثاني من ركلة جزاء يسجله فينيسيوس

ق 47 جووووول أول من فينيسيسوس جونيور بعد تمريرة مبابي

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني فياريال
