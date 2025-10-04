الرابع.. بنشرقي يكسر صيامه التهديفي مع الأهلي

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي

عاد أشرف بنشرقي لتسجيل الأهداف بقميص الأهلي، وذلك في الجولة العاشرة من الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية.

وسجل بنشرقي الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 73، في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 4-2.

الهدف هو الأول للمغربي في الموسم الحالي.

وهو رابع أهداف بنشرقي مع الأهلي، وجميعها في الدوري.

وهي أول ركلة حرة مباشرة يسجلها لاعب للأحمر غير وسام أبو علي، المهاجم الذي انتقل إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وهو أول هدف يسجله الجناح منذ 13 مايو الماضي، تحديدا في شباك سيراميكا كليوباترا في المرحلة النهائية لدوري الموسم الماضي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة من 9 مباريات في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن المصري والزمالك، ولعب كل منهما 10 مباريات.

ويعد ذلك أول لقاء تاريخيا بين الفريقين في الدوري المصري على الإطلاق إذ يخوض الكهرباء أول مواسمه وسط الكبار.

