تشكيل ريال مدريد - لم تولد لتلعب كظهير أيمن ولكن

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيله لمواجهة فياريال في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد السابقة أمام كيرات ألماتي في دوري الأبطال، قال فيديريكو فالفيردي: "لم أولد لألعب كظهير أيمن".

لاعب الوسط وجد نفسه على مقاعد البدلاء بعد هذا التصريح بساعات.

والآن، يعود الأوروجواياني إلى التشكيل الأساسي، في مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - إيدير ميليتاو - دين هاوسن - ألفارو كاريراس

خط الوسط: داني سيبايوس - أوريليان تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة.