أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن إصابة مارتن أوديجارد لا تبدو بسيطة.

واصل أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي وذلك بعدما حقق الفوز في دربي لندن على وست هام يونايتد بهدفين دون رد.

وانتصر أرسنال على وست هام في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري، وأقيمت بملعب الإمارات.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "التعلم من الهزائم من وست هام؟ عندما لعبنا ضد نيوكاسل قلنا إن علينا أن نتعلم من الماضي وكذلك أمام وست هام، لكن انتصرنا والفوز كان مستحقا".

وأضاف "بالنسبة لإصابة مارتن أوديجارد كانت ضربة في الركبة، لا تبدو الأمور إيجابية في الوقت الحالي".

وواصل "ديكلان رايس يعاني من آلام في الظهر وطلب الاستبدال".

وأنهى حديثه قائلا: "ما يفعله ساكا في عمره شيء استثنائي والتأثير الذي يحدثه في هذه المباريات، أنا سعيد من أجله، يتسم بالثبات في مستواه ولديه رغبة في التعلم، سينضج أكثر وسيواصل التأثير في الفريق".

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 16 في المركز الأول بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 4 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وتعد المباراة هي الثانية لوست هام تحت قيادة نونو سانتو المدير الفني، بعدما تعادل في المباراة الماضية أمام إيفرتون.

ثنائية فوز أرسنال سجلها ديكلان رايس في الدقيقة 38 بتسديدة قوية، وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

ووصل ساكا بهذا الهدف إلى المساهمة التهديفية رقم 100 له في الدوري الإنجليزي، بواقع 55 هدفا و45 صناعة.

ميكيل أرتيتا أرسنال الدوري الإنجليزي أوديجارد ديكلان رايس
