زيزو ومرعي مجددا.. الأهلي يضاعف تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف مكرر

عزز ياسين مرعي من تقدم الأهلي بالهدف الثاني ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في استاد المقاولون العرب.

وسجل مرعي ثاني أهدافه بقميص الأهلي هذا الموسم وكلاهما برأسية ومن صناعة أحمد سيد "زيزو".

وعادل مرعي سجله التهديفي بقميص فاركو، إذ سجل مع فاركو هدفين في 61 مباراة، لكنه احتاج 5 مباريات فقط بقميص الأهلي لتسجيل هدفين.

مستر أسيست👌 أحمد السيد زيزو يقدم عرضية بالمقاس على رأس ياسين مرعي ليضاعف بها النتيجة للأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية ⚽

ووصل زيزو للمساهمة التهديفية الخامسة هذا الموسم في 6 مباريات بقميص الأهلي، بتسجيل هدفين وصناعة 3.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة 17 عن طريق أحمد نبيل "كوكا".

ويعد ذلك أول لقاء تاريخيا بين الفريقين في الدوري المصري على الإطلاق إذ يخوض الكهرباء أول مواسمه وسط الكبار.