رسالة من فيريرا إلى جماهير الزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا - الزمالك

بعث يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك رسالة إلى جماهير ناديه بعد التعادل مع غزل المحلة.

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك أمام غزل المحلة 1-1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وكتب المدرب البلجيكي على إنستجرام "ليست النتيجة المتوقعة اليوم، سيطرنا على هذه المباراة من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، لكننا لم نحصل على النتيجة التي نستحقها، الأمر محبط جدا، لكن الأخطاء جزء من اللعبة".

وأضاف "اللاعبون بشر وليسوا آلات، جميعنا نرتكب الأخطاء".

وتابع "الآن علينا أن نرفع رؤوسنا وأن نظل متحدين، أنا فخور جدا بلاعبي لما قدموه حتى الآن وبالتأكيد سنكافأ قريبا".

وأتم: "جماهيرنا العزيزة، نحن بحاجة إلى دعمكم".

ولم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع الجونة وخسر من الأهلي ووتعادل ضد غزل المحلة.

في المقابل حقق غزل المحلة التعادل الثامن من أصل 10 مباريات بالموسم الحالي من الدوري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 18 متساويا مع المصري في صدارة الترتيب.

فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14 بجدول المسابقة.

