الثالث بقميص الأحمر.. كوكا يفتتح أهداف الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية

تقدم الأهلي بهدف عن طريق أحمد نبيل "كوكا" في شباك كهرباء الإسماعيلية لحساب الجولة 10 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في استاد المقاولون العرب.

وأرسل محمد هاني عرضية أرضية أودعها كوكا في الشباك بتسديدة على يسار محمد هجرس في الدقيقة 17.

هدف أول لـ كوكا هذا الموسم والثاني له بقميص الأهلي في الدوري المصري، والثالث في جميع المسابقات.

وسجل كوكا من قبل في شباك سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا وحرس الحدود في الدوري المصري من قبل.

ووصل محمد هاني لـ 4 تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري المصري خلال 8 مباريات.

وعادل هاني أفضل عدد من التمريرات الحاسمة له مع الأهلي في موسم واحد بالدوري وهو 4 والذي تحقق مرتين موسمي 2019-2020 و2022-2023.

ويعد ذلك أول لقاء تاريخيا بين الفريقين في الدوري المصري على الإطلاق إذ يخوض الكهرباء أول مواسمه وسط الكبار.