الثالث بقميص الأحمر.. كوكا يفتتح أهداف الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 20:55
كتب : FilGoal
تقدم الأهلي بهدف عن طريق أحمد نبيل "كوكا" في شباك كهرباء الإسماعيلية لحساب الجولة 10 من الدوري المصري.
أحمد نبيل كوكا
النادي : الأهلي
ويحل الأهلي ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في استاد المقاولون العرب.
وأرسل محمد هاني عرضية أرضية أودعها كوكا في الشباك بتسديدة على يسار محمد هجرس في الدقيقة 17.
هدف أول لـ كوكا هذا الموسم والثاني له بقميص الأهلي في الدوري المصري، والثالث في جميع المسابقات.
كوكا يفتتح أهداف اللقاء 🦅🔴
#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile | #الكهرباء_الأهلي pic.twitter.com/Fd3TzpH97T— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) October 4, 2025
وسجل كوكا من قبل في شباك سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا وحرس الحدود في الدوري المصري من قبل.
ووصل محمد هاني لـ 4 تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري المصري خلال 8 مباريات.
وعادل هاني أفضل عدد من التمريرات الحاسمة له مع الأهلي في موسم واحد بالدوري وهو 4 والذي تحقق مرتين موسمي 2019-2020 و2022-2023.
ويعد ذلك أول لقاء تاريخيا بين الفريقين في الدوري المصري على الإطلاق إذ يخوض الكهرباء أول مواسمه وسط الكبار.