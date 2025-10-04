رئيس بعثة منتخب الشباب: أتمنى أن تكتمل الفرحة بالتأهل

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 20:23

كتب : محمد جمال

منتخب مصر للشباب - تشيلي - كأس العالم تحت 20

أشاد حمادة الشريبيني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في تشيلي بروح اللاعبين والأداء القتالي أمام تشيلي وتحقيق الفوز على مستضيف البطولة.

وقال الشريبي في تصريحات عبر المركز الإعلامي لاتحاد كرة القدم أنه يتمنى اكتمال فرحة الفوز على تشيلي بالتأهل لدور الـ16.

وأضاف أن كل اللاعبين بذلوا كل ما لديهم من جهد وكسبوا احترام الجميع في المونديال.

أخبار متعلقة:
بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه التحية للاعبي المنتخب ونقلها لهم على لسان حمادة الشربيني رئيس البعثة.

وفاز منتخب مصر للشباب على تشيلي 2-1 في ختام دور المجموعات لكأس العالم للشباب.

وفقد منتخب مصر فرصة تأهله بشكل مباشر إلى دور الـ16 بسبب قاعدة اللعب النظيف، وينتظر حتى الآن حسم المنتخبات أصحاب أفضل مركز ثالث لمعرفة موقفه من التأهل.

منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب
نرشح لكم
الأهلي يزاحم المصري والزمالك في الصدارة بإثارة الـ 6 أهداف ضد كهرباء الإسماعيلية الرابع.. بنشرقي يكسر صيامه التهديفي مع الأهلي زيزو ومرعي مجددا.. الأهلي يضاعف تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف مكرر رسالة من فيريرا إلى جماهير الزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة الثالث بقميص الأحمر.. كوكا يفتتح أهداف الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري مؤتمر فيريرا: نفقد نقاطا لا يستحقها المنافس.. وكل المباريات لها سيناريوهات مختلفة الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي
أخر الأخبار
الأهلي يزاحم المصري والزمالك في الصدارة بإثارة الـ 6 أهداف ضد كهرباء الإسماعيلية 55 ثاتيه | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فياريال.. بداية المباراة 5 دقيقة | الدوري الإسباني
الرابع.. بنشرقي يكسر صيامه التهديفي مع الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - لم تولد لتلعب كظهير أيمن ولكن 30 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
زيزو ومرعي مجددا.. الأهلي يضاعف تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف مكرر ساعة | الدوري المصري
رسالة من فيريرا إلى جماهير الزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514656/رئيس-بعثة-منتخب-الشباب-أتمنى-أن-تكتمل-الفرحة-بالتأهل