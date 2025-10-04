رئيس بعثة منتخب الشباب: أتمنى أن تكتمل الفرحة بالتأهل

أشاد حمادة الشريبيني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في تشيلي بروح اللاعبين والأداء القتالي أمام تشيلي وتحقيق الفوز على مستضيف البطولة.

وقال الشريبي في تصريحات عبر المركز الإعلامي لاتحاد كرة القدم أنه يتمنى اكتمال فرحة الفوز على تشيلي بالتأهل لدور الـ16.

وأضاف أن كل اللاعبين بذلوا كل ما لديهم من جهد وكسبوا احترام الجميع في المونديال.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه التحية للاعبي المنتخب ونقلها لهم على لسان حمادة الشربيني رئيس البعثة.

وفاز منتخب مصر للشباب على تشيلي 2-1 في ختام دور المجموعات لكأس العالم للشباب.

وفقد منتخب مصر فرصة تأهله بشكل مباشر إلى دور الـ16 بسبب قاعدة اللعب النظيف، وينتظر حتى الآن حسم المنتخبات أصحاب أفضل مركز ثالث لمعرفة موقفه من التأهل.