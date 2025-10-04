اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري

أُقيم اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025 الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري بمقر النادي بالشاطبي، وذلك للتصويت على اعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة.

حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية للنادي في مظهر مشرف ومعتاد يعكس الروح العريقة لجماهير وأعضاء زعيم الثغر، وتمت الإجراءات تحت إشراف الهيئة القضائية برئاسة:

المستشار / أحمد فكري صالح

المستشار / وليد السيد عبد المنعم

كما شهد الاجتماع حضور كل من:

محمد سلامة – القائم بأعمال رئيس النادي

السادة أعضاء مجلس الإدارة

جاسر شمس – المدير التنفيذي للنادي

صفاء الشريف – وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة

بدأ تسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، داخل عدد (45) لجنة، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لمديرية الشباب والرياضة.

بلغ عدد الأعضاء الحاضرين خلال فعاليات الاجتماع (4033) عضوًا من إجمالي الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

ونظرًا لأن هذا العدد يتجاوز النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، والمحدد بـ (3000) عضو وفقًا لأحكام المادة (7) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025، فقد أعلن السيد المستشار رئيس لجنة الإشراف القضائي اكتمال النصاب القانوني وبدء عملية فرز الأصوات باللجان الفرعية.

وعقب انتهاء عملية الفرز، وبناءً على موافقة الأغلبية، تم اعتماد التعديلات الواردة على بعض أحكام النظام الأساسي للنادي بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وسيتم إرسال نتيجة التصويت والتعديلات المعتمدة إلى الجهتين الإداريتين المختصة والمركزية تمهيدًا لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.