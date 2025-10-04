اسكواش - هانيا تحقق لقب قطر كلاسيك.. وعسل يخسر النهائي للمرة الثانية
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 20:17
كتب : محمد سمير
حصدت هانيا الحمامي لقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2025 بالفوز على نور الشربيني في المباراة النهائية.
وتفوقت لاعبة وادي دجلة في النهائي على نور بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 41 دقيقة.
وجاءت نتائج الأشواط: 11-6 و15-13 و11-8.
وحققت هانيا اللقب للمرة الثانية في مسيرتها بعدما فاز بنسخة 2023 على حساب نور لأول مرة.
🏆 It's 2/2 for @HaniaaElHammamy for the season!
The World No.2 continues her red-hot form to win the QTerminals Qatar Classic for the second time 🔥 pic.twitter.com/nhqHupgBa5— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 4, 2025
وتوج النيوزيلندي دييجو إلياس بلقب الرجال على حساب مصطفى عسل لاعب بالم هيلز.
وفاز النيوزيلندي بنتيجة 3-1 في مباراة استمرت 68 محققا أول ألقابه الكبرى منذ ديسمبر 2023.
وجاءت نتائج الأشواط: 11-9 و6-11 و11-8 و11-5.
وخسر عسل فرصة تحقيق اللقب لأول مرة مجددا إذ خسر نهائي النسخة الماضية أمام البيروفي دييجو إلياس.
🏆 He's back winning on the biggest stage!@paulcollsquash has won the QTerminals Qatar Classic - his first major title since December 2023 🔥 pic.twitter.com/kG89XCvGbg— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 4, 2025