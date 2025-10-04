اسكواش - هانيا تحقق لقب قطر كلاسيك.. وعسل يخسر النهائي للمرة الثانية

حصدت هانيا الحمامي لقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2025 بالفوز على نور الشربيني في المباراة النهائية.

وتفوقت لاعبة وادي دجلة في النهائي على نور بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 41 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-6 و15-13 و11-8.

وحققت هانيا اللقب للمرة الثانية في مسيرتها بعدما فاز بنسخة 2023 على حساب نور لأول مرة.

🏆 It's 2/2 for @HaniaaElHammamy for the season! The World No.2 continues her red-hot form to win the QTerminals Qatar Classic for the second time 🔥 pic.twitter.com/nhqHupgBa5 — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 4, 2025

وتوج النيوزيلندي دييجو إلياس بلقب الرجال على حساب مصطفى عسل لاعب بالم هيلز.

وفاز النيوزيلندي بنتيجة 3-1 في مباراة استمرت 68 محققا أول ألقابه الكبرى منذ ديسمبر 2023.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-9 و6-11 و11-8 و11-5.

وخسر عسل فرصة تحقيق اللقب لأول مرة مجددا إذ خسر نهائي النسخة الماضية أمام البيروفي دييجو إلياس.