مؤتمر فيريرا: نفقد نقاطا لا يستحقها المنافس.. وكل المباريات لها سيناريوهات مختلفة

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 19:55

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - يانيك فيريرا

أوضح يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك التشابهات في المباريات الأخيرة التي تعثر فيها الفريق على مستوى النتائج.

وتعادل الزمالك مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في الجولة 10 من الدوري المصري.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "كل اللاعبين أدّوا بشكل جيد، وسيطرنا على المباراة بسهولة، لكننا تعادلنا بسبب خطأين، وهو أمر محبط".

وأضاف "الإحباط الأكبر أننا نفقد نقاطًا لا يستحق المنافس الحصول عليها، وتكرر هذا الأمر للمباراة الثانية على التوالي، لذا يجب أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى طريق الانتصارات".

وأكمل "التغييرات الثلاثة التي أجريناها دفعة واحدة كانت للاعبين يشاركون معا لأول مرة، وقد بذلوا مجهودًا كبيرًا في المباراة".

وأردف "عملنا على زيادة الشق الهجومي، وجاءت التغييرات وفقًا لظروف المباراة، بعضها بسبب الإصابة، والبعض الآخر نتيجة المجهود الكبير المبذول من اللاعبين".

وواصل "لدينا حركية هجومية، وشارك أكثر من لاعب في مراكز مختلفة، ولم تكن هناك أي مشكلة في ذلك، ووصلنا إلى مرمى المنافس كثيرًا، لكننا أهدرنا الفرص".

وتابع "كل المباريات لها سيناريوهات مختلفة، لكن ما يتشابه بينها أننا نسجل هدف التقدم ثم نستقبل أهدافًا لأسباب متنوعة، أمام وادي دجلة جاءت الأهداف نتيجة أخطاء دفاعية، وأمام الأهلي بسبب أخطاء فردية، واليوم أمام غزل المحلة كان الهدف نتيجة تمركز خاطئ من أحد اللاعبين، ولا يمكن أن يطلب أحد من اللاعب أن يتمركز بشكل خاطئ".

سجل أحمد ربيع هدف التقدم للزمالك، فيما عدل محمود صلاح النتيجة لغزل المحلة.

الزمالك فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع الجونة وخسر من الأهلي ووتعادل ضد غزل المحلة.

في المقابل حقق غزل المحلة التعادل الثامن من أصل 10 مباريات بالموسم الحالي من الدوري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 18 متساويا مع المصري في صدارة الترتيب.

فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14 بجدول المسابقة.

الزمالك غزل المحلة يانيك فيريرا
