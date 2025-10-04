الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يستكمل الزمالك مبارياته في بطولة الدوري المصري بعد التعادل مع غزل المحلة.

وتعادل الزمالك مع منافسه غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك خصمه البنك الأهلي في الجولة 12 من بطولة الدوري المصري.

ولم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع الجونة وخسر من الأهلي ووتعادل ضد غزل المحلة.

في المقابل حقق غزل المحلة التعادل الثامن من أصل 10 مباريات بالموسم الحالي من الدوري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 18 متساويا مع المصري في صدارة الترتيب.

فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14 بجدول المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

تقام المباراة يوم 30 أكتوبر المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.