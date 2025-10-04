انتهت الدوري المصري - الكهرباء (2)-(4) الأهلي.. فوز كبير
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 19:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي في الجولة 10 من الدوري المصري.
ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين.
فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصدارة.
انتهت
ق 73: جووول بنشرقي يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة هدف الأهلي الرابع
ق 69: عصام الفيومي يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة على يسار الشناوي
ق 63: مشاركة ديانج بدلا من بن رمضان
ق 57: جووول تقليص الفارق عرضية علي سليمان ورأسية اوناجم تسكن الشباك
ق 54: تسديدة بن رمضان تمر بجوار القائم والحكم يحتسب ركنية
ق 50: جووول عرضية من زيزو يشتتها الدفاع ويودعها شريف في الشباك بسهولة
ق 46: مشاركة أحمد رمضان بدلا من ياسر.. ومشاركة أوناجم وشيكا ضمن 3 تغييرات للكهرباء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: جووول الثااااني.. عرضية زيزو ورأسية مرعي والهدف الثاني
ق 28: مشاركة أفشة بدلا من الشحات
ق 26: إصابة الشحات
ق 20: عرضية من هاني وبنشرقي يسجل لكن الحكم يرفع راية التسلل على هاني
ق 17: جووول أووول.. كوكا يحول عرضية أرضية من الجهة اليمنى في الشباك
ق 3: هدف أول غير محتسب للأهلي بداعي التسلل على بن رمضان
بداية اللقاء