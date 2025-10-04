انتهت الدوري المصري - الكهرباء (2)-(4) الأهلي.. فوز كبير

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي في الجولة 10 من الدوري المصري.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصدارة.

--

انتهت

ق 73: جووول بنشرقي يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة هدف الأهلي الرابع

ق 69: عصام الفيومي يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة على يسار الشناوي

ق 63: مشاركة ديانج بدلا من بن رمضان

ق 57: جووول تقليص الفارق عرضية علي سليمان ورأسية اوناجم تسكن الشباك

ق 54: تسديدة بن رمضان تمر بجوار القائم والحكم يحتسب ركنية

ق 50: جووول عرضية من زيزو يشتتها الدفاع ويودعها شريف في الشباك بسهولة

ق 46: مشاركة أحمد رمضان بدلا من ياسر.. ومشاركة أوناجم وشيكا ضمن 3 تغييرات للكهرباء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جووول الثااااني.. عرضية زيزو ورأسية مرعي والهدف الثاني

ق 28: مشاركة أفشة بدلا من الشحات

ق 26: إصابة الشحات

ق 20: عرضية من هاني وبنشرقي يسجل لكن الحكم يرفع راية التسلل على هاني

ق 17: جووول أووول.. كوكا يحول عرضية أرضية من الجهة اليمنى في الشباك

ق 3: هدف أول غير محتسب للأهلي بداعي التسلل على بن رمضان

بداية اللقاء

كهرباء الإسماعيلية الأهلي الدوري المصري
