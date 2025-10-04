عبد العال: الكرات الثابتة لـ الزمالك كانت خطيرة على مرمانا

شدد علاء عبد العال المدير الفني لغزل المحلة على أن خطورة الزمالك على مرمى فريقه كانت من الكرات الثابتة.

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك أمام غزل المحلة 1-1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وقال عبد العال لأون سبورت: "المباراة كانت صعبة بكل المقاييس لأن الزمالك خرج من هزيمة ضد الأهلي ولذلك لديه العزيمة لتدارك الأمر".

وأضاف "اللاعبون أدوا بشكل جيد تكتيكيا، لكن الكرات الثابتة شكلت علينا خطورة، بعض الهفوات الدفاعية أدت إلى وصول الزمالك إلى مرمانا".

وأنهى حديثه قائلا: "النقطة مهمة جدا في مشوارنا بالدوري".

الزمالك لم يتمكن من تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع الجونة وخسر من الأهلي ووتعادل ضد غزل المحلة.

في المقابل حقق غزل المحلة التعادل الثامن من أصل 10 مباريات بالموسم الحالي من الدوري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 18 متساويا مع المصري في صدارة الترتيب.

فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14 بجدول المسابقة.