تشكيل كهرباء الإسماعيلية - سليمان يقود الهجوم.. وشيكا والسعيد على الدكة ضد الأهلي

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لـ كهرباء الإسماعيلية تشكيل فريقه أمام الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد المقاولون العرب.

ويعتمد شحاتة على الإريتيري علي سليمان في الهجوم، فيما يتواجد محمد السيد "شيكا" هداف الفريق برصيد 3 أهداف والمخضرم عمر السعيد على الدكة.

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: محمد هجرس

الدفاع: كريم يحيى – يوسف جلال – ياسين أبو زراع - حسن الشاذلي

الوسط: مامادو سيلا – أحمد حمزاوي – إسلام عبد النعيم

الهجوم: مصطفى كشري – علي سليمان – كريم أشرف

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي الجابري – محمد السيد "شيكا" – عبد الفتاح شتا – محمد فاروق – ماجد هاني – عمر السعيد – عبد الله مارادونا – عصام الفيومي.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصدارة.