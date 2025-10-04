أنهاها من الشوط الأول.. مانشستر يونايتد ينتصر على سندرلاند

انتصر مانشستر يونايتد على منافسه سندرلاند بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ميسون ماونت وبنجامين سيسكو ثنائية مانشستر يونايتد.

وعاد مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر خسر سندرلاند بعد 4 مباريات متتالية دون هزيمة.

وكان سندرلاند قد فاز على برينتفورد ونوتنجهام فورست وتعادل مع كريستال بالاس وأستون فيلا.

ولأول مرة خلال الموسم الجاري يتمكن مانشستر يونايتد من الفوز بدون أن تتلقى شباكه أي هدف.

المرة الأخيرة تعود في المباراة الختامية للدوري الموسم الماضي ضد أستون فيلا عندما فاز بنفس النتيجة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة العاشرة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد سندرلاند عند النقطة الـ 11 في المركز السادس.

هدف مبكر

افتتح ميسون ماونت النتيجة في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية من براين مبومو.

وسدد أماد ديالو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 31 ضاعف سيسكو النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لوجود شك في ركلة جزاء لصالح سندرلاند لكن الحكم قرر عدم احتسابها بعد العودة للفيديو.

وفي الشوط الثاني دافع مانشستر يونايتد عن مرماه بقوة ولم يشهد أي فرص محققة باستثناء تسديدة من ماتيوس كونيا في القيقة 89 أمسكها الحارس حتى تمكن مانشستر يونايتد من الحصول على الـ 3 نقاط.