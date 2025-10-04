الثالثة تواليا بدون فوز.. الزمالك يتعادل أمام غزل المحلة ويتقاسم الصدارة

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 19:08

كتب : FilGoal

الزمالك ضد غزل المحلة

فقد الزمالك نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك أمام غزل المحلة 1-1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

سجل أحمد ربيع هدف التقدم للزمالك، فيما عدل محمود صلاح النتيجة لغزل المحلة.

الزمالك فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع الجونة وخسر من الأهلي ووتعادل ضد غزل المحلة.

في المقابل حقق غزل المحلة التعادل الثامن من أصل 10 مباريات بالموسم الحالي من الدوري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 18 متساويا مع المصري في صدارة الترتيب.

فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14 بجدول المسابقة.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وأهدر ناصر ماهر فرصة التسجيل مبكرا بعد تسديدة تصدى لها عامر عامر حارس غزل المحلة.

وأرسل جوان بيزيرا عرضية متقنة قابلها عمرو ناصر بضربة رأسية تصدى لها حارس المحلة.

ورد غزل المحلة بمحاولة هجومية عن طريق جريندو لكن محمد صبحي تصدى لها.

وأرسل محمود بنتايك عرضية متقنة من ركلة ركنية حولها أحمد ربيع بضربة رأسية سكنت الشباك في الدقيقة 39.

ربيع سجل أول أهدافه مع الزمالك في مشاركته الأولى منذ قدومه من صفوف البنك الأهلي.

وسدد ناصر ماهر كرة قوية مرت بجوار مرمى غزل المحلة ليضيع الهدف الثاني على الزمالك.

وفي الشوط الثاني انطلق رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة ومرر كرة متقنة في اتجاه محمود صلاح الذي سدد في شباك محمد صبحي محرزا التعادل في الدقيقة 65.

وانطلق عبد الحميد معالي من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أكملها شيكو بانزا في المرمى، لكن حكم المباراة احتسبها لمسة يد على اللاعب الأنجولي.

وحرمت العارضة جوان بيزيرا من تسجيل هدف رائع للزمالك بعد لعبة خلفية من داخل منطقة الجزاء.

وطالب لاعبو الزمالك بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من المباراة لكن حكم المباراة قرر استئناف اللعب.

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
