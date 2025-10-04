الجونة يحقق ثاني انتصار له في الدوري على حساب الجيش بهدف عماد

حقق الجونة فوزا خارج الأرض على طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

سجل هدف الفوز محمد عماد.

ولأول مرة ينتصر الجونة على طلائع الجيش منذ 2022، إذ لم يفز في آخر 5 مواجهات حيث انتهت 4 منها بالتعادل بينهما.

الفوز رفع رصيد الجونة لـ 12 نقطة في المركز الـ 10، فيما ظل الجيش في المركز السادس عشر برصيد 9.

وصف المباراة

تألق الحارس في التصدي لرأسية مروان محسن في الدقيقة 2، ثم مرت رأسية حسام السويسي أعلى عارضة الجونة في الدقيقة 6 ليظل التعادل السلبي قائما مبكرا.

هدأت أحداث المباراة، وفي الدقيقة 24 احتسب الحكم ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد تعرض أجورو للعرقلة.

لكن بعد مطالعة تقنية الفيديو تراجع عن قراره.

وحاول مروان محسن في الدقيقة 43 بتسديدة لكن محمد شعبان تصدى لها بثبات.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأنهى محمد عماد التعادل السلبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مروان محسن ليتقدم الجونة بالهدف الأول في الدقيقة 58.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء لحسام السويسي لاعب الجيش بعد تدخل عنيف على مروان محسن في الدقيقة 66 ليزيد من متاعب فريقه.

تراجع أداء طلائع الجيش بعد الطرد فيما حاول الجونة الحفاظ على تقدمه في الدقائق التالية، لتنتهي المباراة بالفوز الجونة.