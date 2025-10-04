تشكيل الأهلي – عودة زيزو.. والشحات أساسي أمام كهرباء الإسماعيلية

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 18:53

كتب : حسام نور الدين

أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي

عاد أحمد سيد "زيزو" لقيادة تشكيل الأهلي الأساسي بعد تعافيه من الإصابة، وذلك في مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

ويلعب الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب.

ودفع عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي بحسين الشحات في التشكيل الأساسي.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف لماذا استبعد أوشينج من قائمة الزمالك ضد غزل المحلة في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - عمر كمال – أحمد عبد القادر – أفشة – مصطفى العش – أليو ديانج – طاهر محمد – حمزة عبد الكريم

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ18 برصيد 8 نقاط.

الأهلي كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
نرشح لكم
الرابع.. بنشرقي يكسر صيامه التهديفي مع الأهلي زيزو ومرعي مجددا.. الأهلي يضاعف تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف مكرر رسالة من فيريرا إلى جماهير الزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة الثالث بقميص الأحمر.. كوكا يفتتح أهداف الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية رئيس بعثة منتخب الشباب: أتمنى أن تكتمل الفرحة بالتأهل اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري مؤتمر فيريرا: نفقد نقاطا لا يستحقها المنافس.. وكل المباريات لها سيناريوهات مختلفة الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فياريال.. بداية المباراة 3 دقيقة | الدوري الإسباني
الرابع.. بنشرقي يكسر صيامه التهديفي مع الأهلي 13 دقيقة | الدوري المصري
بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - لم تولد لتلعب كظهير أيمن ولكن 28 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
زيزو ومرعي مجددا.. الأهلي يضاعف تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف مكرر 58 دقيقة | الدوري المصري
رسالة من فيريرا إلى جماهير الزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
الثالث بقميص الأحمر.. كوكا يفتتح أهداف الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514643/تشكيل-الأهلي-عودة-زيزو-والشحات-أساسي-أمام-كهرباء-الإسماعيلية