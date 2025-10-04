تشكيل الأهلي – عودة زيزو.. والشحات أساسي أمام كهرباء الإسماعيلية

عاد أحمد سيد "زيزو" لقيادة تشكيل الأهلي الأساسي بعد تعافيه من الإصابة، وذلك في مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

ويلعب الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب.

ودفع عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي بحسين الشحات في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - عمر كمال – أحمد عبد القادر – أفشة – مصطفى العش – أليو ديانج – طاهر محمد – حمزة عبد الكريم

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ18 برصيد 8 نقاط.