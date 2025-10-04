في الجول يكشف لماذا استبعد أوشينج من قائمة الزمالك ضد غزل المحلة

خرج الكيني بارون أوشينج من قائمة مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة العاشرة من الدوري المصري بعدما تواجد بها في البداية.

واستبعد الظهير الكيني من قائمة المباراة التي تقام في استاد هيئة قناة السويس، بعدما أعلن قائمة المباراة أولا.

ودخل سيف جعفر قائمة الزمالك بدلا من الظهير الجديد للأبيض.

FilGoal.com يوضح سبب استبعاد أوشينج والذي كاد يكلف الزمالك نقاط اللقاء.

ماذا تقول اللائحة؟

"يحق لكل نادي تسجيل عدد 6 لاعبين أجانب في قائمة المباراة على أن يكون الحد الأقصى لمشاركة اللاعبين في نفس الوقت داخل الملعب 5 لاعبين فقط".

قائمة الزمالك في المباراة ضمت 6 لاعبين أجانب وهو الحد الأقصى في المباراة الواحدة وفقا للائحة وهم: بنتايك – بيزيرا – معالي – الجزيري – بانزا - مصدق.

حال تواجد بارون في قائمة الأبيض كان سيصبح العدد 7 لاعبين أكثر مما هو متاح وفقا للائحة وسيكلف الزمالك نقاط المباراة الـ 3 لصالح غزل المحلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف أحمد ربيع الذي سجله في الدقيقة 39.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 17 نقطة لحين نهاية اللقاء.

فيما يحتل الغزل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من 9 مباريات.